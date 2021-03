5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Marr ha sottoscritto l'accordo quadro vincolante per acquistare la totalità delle quote di una società neo costituita, in cui saranno conferite tutte le attività della Antonio Verrini & Figli ("Verrini") incluse quelle di lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici, e di Chef S.r.l. (Chef) che ha in affitto l'azienda Chef Seafood.

L'acquisizione di specializzazione di prodotto e di competenze - che prevede anche la conferma del management della Verrini nelle persone di Alessandro e Manuel Verrini, con quest'ultimo che manterrà il ruolo di Amministratore Delegato – "permetterà a Marr di rafforzare la propria presenza in Liguria e Versilia attraverso l'ittico fresco, una tipologia di prodotto fidelizzante e il cui consumo è strutturalmente in incremento".

Il consumo mondiale di prodotti ittici dal 1961 al 2017 è cresciuto a un tasso annuo del +3,1% (FAO, 2020) con un valore annuo pro-capite che nel 2018 ha raggiunto i 20,5 kg. A livello europeo (EUMOFA, 2020) il consumo annuo pro-capite di ittico si colloca attorno i 24,4 kg con una propensione che in Italia sale a circa 31 kg.