Manovra: ok sgravio contributivo apprendistato, Cna: favorirà occupazione giovani

(Teleborsa) - Arriva nel 2020 unodi primo livello da parte di. Soddisfazione è stata espressa dallaper l'approvazione da parte delladell'anche su sollecitazione della Confederazione per promuovere l'occupazione giovanile. Si tratta di "un importante riconoscimento per tutto il mondo dell'artigianato e delle micro imprese", sottolinea la Confederazione.Il, sottolinea la Cna, costituisce per le nostre imprese un canale privilegiato per l'assunzione stabile e per la trasmissione del sapere e del saper fare.Da sempre Cna sostiene "la necessità di incentivare i rapporti di apprendistato per le piccole imprese, in quanto questa tipologia contrattuale riesce maggiormente a stimolare l'occupazione giovanile e a intercettare le esigenze di tutte quelle imprese chesul mercato".Proprio su questo tema Cna "sta collaborando con ilper realizzare un Manuale operativo sull'apprendistato di primo livello, per facilitare l'attivazione e la gestione di questa tipologia contrattuale. E' quanto si legge in un comunicato stampa della CNA".