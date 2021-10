Manovra, verso il fondo da un miliardo per il taglio delle bollette

Martedì 19 Ottobre 2021, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 15:48

Un miliardo per il taglio delle bollette energetiche. È lo stanziamento che, a quanto si apprende, è stato annunciato in cabina di regia sul Dpb, il documento che disegna la cornice della legge di bilancio. Le risorse dovrebbero confluire in un apposito fondo che sarà creato con la manovra.

«Confindustria pur apprezzando l'intervento del Governo, che ha tentato di porre rimedio all'attuale situazione di emergenza attraverso lo stanziamento di oltre 3 miliardi di euro destinati al contenimento della bolletta delle famiglie, artigiani e microimprese, ritiene che ora sia necessario intervenire con misure straordinarie anche sui settori produttivi». Ad affermarlo nel corso della sua audizione al Senato in Commissione Industria è Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia.