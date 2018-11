Manovra, continua il braccio di ferro: Bruxelles pronta a una nuova bocciatura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua iltra. Ennesimain vista per lada parte della La Commissione europea pronta a dichiararecon le regole del Patto di stabilità e crescita il percorso di rientro del debito pubblico, come più volte sottolineato. Lo si è appreso da fonti europee secondo le quali, salvo colpi di scena dell'ultima ora, la Commissione renderà note le sue conclusioni nella giornata di domani,A poco, per non dire niente, sarebbero valse le raccomandazioni del ministro dell'Economiadurante l'Eurogruppo dello scorso 19 novembre. Sembra segnata, dunque, la strada che, in assenza di fatti nuovi, porterà all'apertura di unasulla legge di bilancio dell'Italia per il 2019: la Commissione analizzerà più in dettaglio gli elementi della manovra, in particolare sul fronte delle spese, ma le conclusioni- A casa nostra, intanto, i due vicepremier si preparano al verdetto Ue di mercoledì che tirano dritto per la loro strada . Matteo Salvini usa una metafora per fare appello all'unità: L'Europa "vuole fare litigare, farci polemizzare", ma noi. Il collega di governo Luigi Di Maio gli fa eco e si dice assolutamentedall'eventualità di una procedura d'infrazione. Mentre l'opposizione attacca e chiede al Governo di cambiare la manovra.- Nel corso della serata di ieri il premier Giuseppe Conte ha diramato un comunicato in cui ha reso noto di aver sentito il presidente della Commissione Ue:- Intanto,: il divario tra Btp decennale e Bund tedesco ha toccato nella giornata di ieri idai 312 dell'apertura, dopo l'accoglienza fredda riservata alla 14esima emissione del Btp Italia (finora la raccolta è poco superiore a 400 milioni di euro, controdella prima giornata dell'emissione di maggio).