Manovra, Confindustria: taglierà 6 miliardi di euro di risorse alle imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A calcolarlo è il Centro Studi di Confindustria nell'ultima Congiuntura Flash. Secondo gli industriali imprese non finanziarie, banche e assicurazioni sono contributrici nette della Manovra e questo ", già in evidente rallentamento, rendendo ancor più complesso raggiungere l'ambizioso obiettivo di espansione del PIL nel 2019 indicato dal Governo".I principali interventi sulle imprese segnalati dal CsC sono l'(ACE), a favore del nuovo regime impositivo IRES, che prevede la riduzione dell'aliquota al 15% per la quota di utili reinvestita in beni strumentali e in nuove assunzioni.Il combinato di questi interventi "porterà a un aumento della tassazione sulle imprese per 2,2 miliardi nel 2019 e 1,7 miliardi nel 2020. Inoltre, la nuova misura ha obiettivi diversi rispetto a quelle abrogate" spiegano da Viale dell'Astronomia., infatti, "era diretta a sostenere la patrimonializzazione delle imprese e".suscita invece perplessità in quanto, oltre ad, presenta ancheche rischiano di aumentare l'incertezza del già complesso sistema fiscale italiano".Inoltre, prosegue il Centro studi,: le risorse destinate a queste"., mentreper il biennio 2020-2021, laddove la Manovra dell'anno scorso aveva previsto, per il 2019-2020, circa 2,6 miliardi per la proroga di iper e super-ammortamento.che aveva registrato ottimi risultati, con quasi 6,5 miliardi di investimenti prenotati.e l'introduzione di une organizzativi.Inoltre, è da considerarsi(48 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023)(90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020), ha aggiunto il CsC.: una parte considerevole delle coperture previste nella manovra viene da misure sulle banche (3,5 miliardi). In particolare, la modifica dell'iscrizione delle perdite e delle svalutazioni crediti, l'applicazione dei nuovi principi contabili IFRS9 e il differimento della deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali. "Se si considera anche la modifica agli acconti dell'imposta sulle assicurazioni, il Governo prevede maggiori entrate per circa 4,3 miliardi. Tali interventi, insieme ai tassi di rendimento sui titoli di Stato in aumento, che si trasformano in un aumento del costo della raccolta bancaria, e al rischio di ulteriori downgrade per l'Italia, potrebbero far crescere il costo e ridurre l'offerta di credito, con effetti negativi sulla crescita del PIL".