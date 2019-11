Manovra, Castelli: 33 miliardi investimenti per enti territoriali

(Teleborsa) - "In manovra c'è molto per gli investimenti, e non era così scontato. Abbiamo appostato 33 miliardi su Comuni, Province e Città Metropolitane, ed in parte alle Regioni. Sono investimenti che si possono fare immediatamente". Lo ha detto, intervenendo a Omnibus, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.



Questo significa - ha aggiunto - lavoro, cantieri e quindi famiglie che hanno uno stipendio. Così l'economia reale gira, e poi gli investimenti sul territorio sono molto efficaci".