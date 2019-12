Manovra, arriva stanziamento per copertura rete mobile piccoli comuni montani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iesprimo soddisfazione per la norma inserita nella manovra, al voto oggi in Senato, che prevede lodi euro per la realizzazione diE' quanto sottolinea, associazione che rappresenta i Comuni montani, parlando dialle istanze avanzate dalla stessa. Ad ottobre scorso l'Uncem aveva stilato unaquanto a rete mobile (ben 1220 Comuni) sollecitando una risposta. La Legge di bilancio infatti riconosce unche presentano un programma per la realizzazione dei tralicci nelle cosiddette "aree a fallimento di mercato"con ripartizione prevista entro il 30 giugno 2020."Dopo meno di due mesi arriva una concreta risposta nella legge di bilancio", afferma, ricordando il "proficuo dialogo" avviato con le compagnie telefoniche per ildelle zone interne e montane, in accordo con Asstel Confindustria.Lo stanziamento è previsto dall'articolo 35 della Legge di Bilancio 2020, nell'abito dei 200 milioni di euro stanziati per finanziare lae.