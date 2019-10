Manovra 2020, "bonus facciate" per ristrutturare gli esterni di case e condomini

«Viene introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ' bonus facciatè) per dare un nuovo volto alle nostre città». È quanto si legge nel comunicato finale di Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha approvato la manovra e il dl fiscale.

Vengono inoltre prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione.

