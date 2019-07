Manovra 2020: Flat Tax e riduzione aliquote Irpef. Il Governo prepara riforma fiscale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -il rischio immediatoil Governo gialloverdesulla prossimacon nuove ipotesi diche prevedono di applicare la tassa piatta al 15% a scaglioni di reddito modulando l'intervento nell'ambito di unsi partirebbe nelcon i contribuenti che dichiarano redditi fraavevo dettoqualche giorno fasul piano illustrato nelle scorse ore dal Sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, che ha annunciato anche l'apertura di un tavolo tecnico al Mef sulla riforma fiscale. Obiettivo – spiega il Sottosegretario – "ridurre il carico fiscale sul ceto medio, attraverso la flat tax, in quella fascia di contribuenti che galleggia traSulla flat tax, la Lega starebbe studiando anchementre sul fronte fiscale ci sarebbero in corso una serie di valutazioni su come spingere "l'uso di strumenti di pagamento tracciabili", riducendo per esempio i costi per le piccole transazioni possibili già oggi contactless, cioè senza dover inserire Pin o pagare ricevute.Sul tavolo del MEF ci sono più opzioni al vaglio: laconsiste inveceAd oggi non è chiaro se il Governo prevede l'introduzione di un limite massimo di reddito incrementale tassabile con la flat tax del 15%.Anchesi studiano nuove ipotesi diche riducano a tre gli scaglioni di reddito (rispetto agli attuali cinque), alzando contemporaneamente la no tax area a 10mila euro,Nelle scorse ore anche il Ministro dell'Economiaha ribadito che tra i provvedimenti su cui punta c'èsoprattutto per le classi medie, anche attraverso unaUn argomento, quello del taglio delle tasse, molto caro alla Lega, Vicepremierin testa: sul taglio delle tasse si può trovare una sintesi tra M5S e Lega, conha detto nel corso della registrazione di Quarta Repubblica.