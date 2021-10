Maltempo, MPS: plafond da 80 milioni per Sicilia e Calabria

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 18:15

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per le famiglie e per le imprese che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito la Sicilia in questi giorni. L'iniziativa dell'istituto senese ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno ai territori delle province di Catania, Messina e Siracusa colpite dal violento nubifragio.

Stanziato inoltre un plafond di 30 milioni di euro a sostegno dei territori della provincia di Reggio Calabria e delle altre zone della regione coinvolte.

Le misure straordinarie previste si sostanziano nella concessione di finanziamenti destinati alle imprese, ai commercianti, agli artigiani e agli imprenditori agricoli, per il ripristino delle attività lavorative, e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dalla calamità, spiega la banca in una nota. I finanziamenti beneficeranno di condizioni agevolate e seguiranno un iter istruttorio prioritario.