Malaysia Airlines a rischio chiusura

(Teleborsa) - Malaysia Airlines potrebbe essere costretta a lasciare a terra la propria flotta e chiudere i battenti, il fondo statale malesiano Khazanah Nasional che è il principale azionista della compagnia aerea, non provveda a versare nelle casse il denaro sufficiente a gestire i prossimi 18 mesi, saldando i creditori.



E' quanto prevede il piano di ristrutturazione messo a punto sotto la supervisione di Izham Ismail, amministratore delegato del vettore. Condizione necessaria affinché si arrivi al pareggio di bilancio nel 2023 è che la domanda del trasporto aereo in Malesia e nei Paesi del Sud-est asiatico serviti dalla compagnia aerea torni ai livelli del 2019 entro il secondo e terzo trimestre del 2022.



