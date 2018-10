Luxottica, ok Consob a prospetto ops EssilorLuxottica

La Consob ha approvato il prospetto dell'offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria promossa da EssilorLuxottica sulle azioni ordinarie di Luxottica non già direttamente, o indirettamente, possedute dalla holding

a monte del colosso della occhialeria mondiale quotato a Parigi.



L'offerente riconoscerà 0,4613 azioni EssilorLuxottica di nuova emissione con valore nominale di 0,18 euro per ogni azione Luxottica portata in adesione. Il periodo di adesione partirà alle 8.30 di lunedì 29 ottobre e terminerà alle 17.30 del 12 dicembre.



Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA