(Teleborsa) - Scalda i motori la, pronta alDa oggi,sull'apposito sito dedicato (lotteriadegliscontrini.gov.it) sarà possibile registrarsi per ottenere il(un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) da esibire agli esercenti per i pagamentiper partecipare alle estrazioni. La lotteria, che ha subito più di uno slittamento, partirà ufficialmente dalper ottenerlo:al portale e inserimento del codice fiscale;dell'informativa sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha);del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre;sul proprio smartphone (o anche sui device come tablet o desktop) o stampa del codice lotteria.Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare ai per l'estrazione annuale.Al momento dell'acquisto, presso un commerciante o un esercente fisico (escluse le operazioni con e-commerce ), basterà mostrare ilche verrà associato alla spesa effettuata e allo scontrino d'acquisto che sarà quindi inviato al "cervellone" dell'Agenzia delle Entrate. Per ogni scontrino saranno generati deidestinati, appunto, a partecipare alle estrazioni.