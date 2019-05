© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Ovvero esigendo il rispetto della normativa che non permette a Radio Padania di spingere la "propria voce" dal Nord Italia fino all'estremo Sud della Sicilia e di conseguenzain vista dell'election day del 26 maggio.Così Radio Padania Libera diDisputa peraltro pronta a rientrare all'indomani dei risultati della contesa elettorale, anche se magari condizionata da eventuali possibili "aggiustamenti".Nello scorso gennaio,. Proprio mentre il Governo era impegnato a eliminare quei fondi statali che avevano supportato per decenni l'attività di Radio Radicale, ora sull'orlo del definitivo collasso.A quel punto a Di Maio era stato costretto al, con il contemporaneo avvio di un supplemento d'istruttoria che, poi, a quanto risulta, non avrebbe riscontrato niente di illegale.. Proprio alla vigilia della pubblicazione della graduatoria dei beneficiati., aveva dichiarato prontamente l'Amministratore della Cooperativa propietaria e gestore della radio, Davide Franzini.su cui sarebbe incorsa appunto Radio Padania,. Per la cronaca, l'emittente della Lega si affida ai servizi del Consorzio EuroDAB per poter trasmettere sull'intero territorio nazionale.ed è uno dei membri di WorldDAB, l'Associazione internazionale che coordina lo sviluppo della radio in digitale a livello globale.e si comunica che, in caso di reiterata violazione, questo ministero procederà all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione rilasciata alla Radio Padania Libera il 28 agosto 2018".. Appunto come da autorizzazione in possesso attualmente dopo la vendita del 2016 della concessione per "radio comunitaria nazionale".