Liquigas, siglata partnership con Gruppo Iren per rifornire i propri siti italiani di energia green

(Teleborsa) - Tutti i siti italiani disaranno riforniti da energia da fonte rinnovabile certificata dalÈ quanto prevede un accordo siglato tra la società leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL, e la multiutility italiana.Da ottobre 2020 fino alla fine del 2021, circa 70 fra stabilimenti, depositi e altre utenze Liquigas saranno alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili: una fornitura che – si legge in una nota – si stima. Grazie a questo accordo Liquigas non immetterà nell'atmosfera"Siamo convinti che per creare e diffondere nuovi modelli di sviluppo sia necessario valutare attentamente le nostre azioni, considerandone l'impatto sull'ambiente e le comunità, e agendo poi concretamente per cambiare il modo in cui lavoriamo nella direzione della crescita sostenibile – afferma–. La collaborazione con un partner di eccellenza come Iren si inserisce perfettamente in questa direzione e rappresenta un importante tassello nel percorso di sostenibilità che abbiamo tracciato per i prossimi anni, in quanto ci consente di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo"."Sono sempre di più le grandi aziende, come Liquigas,– sottolinea– che hanno puntato sull'utilizzo e gli investimenti in energie rinnovabili. Questo comporta un immenso vantaggio in termini di riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività produttive ed è anche il sintomo dell'attenzione sempre crescente di business tradizionali a rinnovarsi, per essere più in linea con la moderna sensibilità green e per rispondere, a loro volta, ad un'esigenza dei loro clienti. Noi siamo capaci, e ben felici, di andare incontro a questo trend con le nostre offerte di energia verde certificata".L'accordo sottoscritto – spiega la nota – "contribuirà pienamente al raggiungimento degli obiettivi che Liquigas ha delineato nel propriomettendo la società in grado di contenere ulteriormente l'impatto della propria organizzazione sull'ambiente agendo nella direzione della riduzione degli inquinanti in atmosfera e contro il cambiamento climatico. Inoltre – conclude la nota – "scegliendo Iren, Liquigas contribuisce a dare valore all'industria italiana nella realizzazione di progetti e obiettivi di carbon neutrality e nella definizione di nuovi modelli per lo sviluppo sostenibile dei territori".