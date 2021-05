6 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Leonardo ha registrato ricavi pari a 2.790 milioni di euro nel primo trimestre del 2021, in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. C'è stato un significativo incremento in tutti i settori di business, in parte attenuato dalla prevista riduzione in Aerostrutture. L'EBITA è stato pari a 95 milioni di euro (+132% su base annua) e il risultato netto negativo per 2 milioni di euro (-59 milioni nel primo trimestre 2020).

"I risultati del primo trimestre 2021 - commenta Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo – sono in linea con le aspettative definite recentemente con la Guidance 2021. Abbiamo registrato un buon livello di ordini e il portafoglio ordini consistente ha sostenuto la crescita dei ricavi. La redditività continua ad essere solida con un flusso di cassa in miglioramento, in linea con il piano. La solidità del settore militare e governativo mitiga gli effetti della pandemia nel settore civile".

Il Free Operating Cash Flow (FOCF) è negativo per 1.422 milioni di euro, in miglioramento (173 milioni) pur in presenza del perdurare della situazione pandemica. L'Indebitamento Netto di gruppo è di 4.640 milioni di euro e si incrementa, rispetto al 31 dicembre 2020 (3.318 milioni) principalmente per effetto del negativo andamento del FOCF.

La società ora si aspetta ordini per circa 14 miliardi di euro per l'intero anno, ricavi compresi tra 13,8 e 14,3 miliardi di euro, EBITDA tra 1,075 1,125 miliardi di euro, FOCF a quota 100 milioni di euro e un Indebitamento Netto di gruppo pari a circa 3,2 miliardi di euro. "La solida struttura finanziaria sarà garantita anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo DRS - ha aggiunto Profumo - Continuiamo ad essere focalizzati sulla creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".