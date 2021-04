16 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il termine entro il quale potranno essere presentate ulteriori liste per la nomina dell'organo di controllo della Società è prorogato alle ore 18.00 del 19 aprile 2021 e la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di Leonardo richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e, pertanto, dall'1% allo 0,5%.

Lo rende noto Leonardo in merito all'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i giorni 10 e 19 maggio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Nel comunicato si rendo noto che "alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della società (15 aprile 2021), è stata depositata una sola lista: quella da parte dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare del 30,204% circa del capitale sociale di Leonardo.