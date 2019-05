Leonardo, Profumo: aperti ad aggregazioni ma non per la holding

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leonardo pensa a future acquisizioni, ma non per la holding. Nel corso della presentazione della Leonardo Lounge in Borsa Italiana,Amministratore Delegato della società attiva nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza ha dichiarato: "io sono convito che"ma sono altrettanto convinto che noi come azienda nazionale dobbiamo capire in quali settori e business mantenere la leadership e quelli invece dove non siamo già oggi leader meglio aggregarsi, ma sono sicuro che".Riguardo a, l'azienda aeronautica ligure in crisi, Profumo ha ribadito che. "Ho fatto un'intervista a Il Sole dicendo con chiarezza che Piaggio Aero è composta da diversi pezzi, tra i vari pezzi ci sono due che si occupano di manutenzione che noi possiamo guardare. Quando arriva il termine (15 maggio per le manifestazioni d'interesse non vincolanti, ndr) vedremo quello che è successo".