Leonardo prevede ricavi ed EBITA 2021 in parte alta della guidance

Giovedì 27 Gennaio 2022, 19:45







(Teleborsa) - Leonardo prevede di chiudere l'anno con ordini, ricavi ed EBITA nella parte alta della guidance con un Free Operating Cash Flow (FOCF) pari a circa 200 milioni di euro, circa il doppio rispetto alla previsione originale. Lo afferma una nota del gruppo italiano attivo nel settore della difesa, dove viene sottolineato che ciò è dovuto all'ottima performance del business militare/governativo, al minor assorbimento di cassa nelle Aerostrutture e alle azioni di efficientamento trasversali al gruppo.



Leonardo presenterà i dettagli relativi alla performance del 2021 in occasione della presentazione dei risultati 2021 prevista per il 10 marzo 2022, data in cui verrà anche diffusa la guidance per l'anno in corso.