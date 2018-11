Lenovo: utili in crescita toccano i 168 milioni di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per Lenovo, che chiude il secondo trimestre con gli utili che hanno raggiunto quota 168 milioni di dollari. Hanno registrato un aumento di 91 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente e di 29 milioni anno su anno. Secondo quanto comunica la multinazionale cinese, l'utile base per azione nel secondo trimestre fiscale è stato di 1,41 centesimi di dollaro USa o 11,06 centesimi di dollaro di Hong Kong. Il consiglio di amministrazione di Lenovo ha dichiarato un dividendo ad interim di 6,0 centesimi di dollaro di Hong Kong per azione.Il fatturato del gruppo è stato di 13,4 miliardi di dollari statunitensi, pari a una crescita del 14% anno su anno (18% anno su anno considerando l'impatto valutario), registrando il risultato più alto da quasi quattro anni.«I risultati di oggi mostrano che l'attenzione di Lenovo verso l'Intelligent Transformation continua a sostenere la nostra crescita di fatturato e di utili. Tuttavia i numeri raccontano solo una parte della nostra storia. Sono orgoglioso del modo in cui stiamo ottenendo i nostri risultati, costruendo sulla nostra strategia di trasformazione. Non vi è dubbio che Lenovo stia attraversando un periodo di crescita forte e sostenibile e sono certo che la nostra mission, la strategia e le nostre capacità di esecuzione continueranno a produrre risultati sempre più importanti nei prossimi trimestri», ha commentato l'amministratore delegato e presidente dell'azienda Yang Yuanqing.