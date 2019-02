Lavoro, meno offerte di lavoro a febbraio (Excelsior)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono circanel mese di febbraio e saliranno a poco più di2019. Lo rileva il Sistema informativo, che pubblica mensilmente un bollettino mensile sulla base dei dati forniti da realizzato da Unioncamere e Anpal.creati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a 13 mila unità rispetto a febbraio 2018 ed a 25 mila unità sul trimestre febbraio-aprile. "Un andamento - si rileva - ancora segnato dalla debole congiuntura del mercato interno ed europeo".Sono le imprese delle regioni meridionali a prevedere la flessione più rilevante (-9,5 mila entrate rispetto a febbraio 2018).- Cresce anche la difficoltà di reperire i profili idonei da introdurre in azienda con un aumento di 5 punti percentuali in un anno, attestandosi ala febbraio. Particolarmente elevata la difficoltà di reperimento per gli, che sfiora ildelle entrate previste nell'ambito del gruppo professionale.