I supermercati Coop riconoscono da oggi un prezzo all'acquisto del formaggio pecorino in grado di assicurare agliallevatori il prezzo di 1 euro al litro contro i 60 centesimi dell'attuale prezzo di mercato. Ad annunciarlo è Coop in unanota. «Fatti e non parole. Coop, l'insegna leader della grande distribuzione in Italia con una rete di oltre 1100 punti vendita, interviene concretamente in merito alla crisi del settore lattiero-caseario sardo a fianco dei produttori di latte. E lo fa - sottolinea- con un impegno immediato e tangibile riconoscendo ai fornitori del prodotto Coop un valore all'acquisto del pecorino in grado di assicurare agli allevatori il prezzo di 1 euro al litro».«Si tratta di un'iniziativa straordinaria di Coop - si legge nella nota- che verrà sostenuta per un periodo utile a superare la crisi di mercato in corso e che interesserà i fornitori e gli allevatori coinvolti nella produzione dei pecorini Coop, compreso il pecorino romano (le linee Coop e Fior Fiore presenti sugli scaffali).