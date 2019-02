Latte, aperto nuovo tavolo a Cagliari. Meloni: solo per campagna elettorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in cerca di un accordo sul prezzo del latte ovino sulla scia delle proteste degli allevatori iniziate i primi di febbraio.Le parti hanno iniziato un nuovo tavolo di trattative a Cagliari, dopo quello senza esito tenutosi a Roma che ha visto i pastori sardi rifiutare l'offerta di un aumento del prezzo del latte di 10 centesimi al litro (a 70 centesimi dagli attuali 60), cifra lontana di 30 centesimi dall'obiettivo degli allevatori."Fratelli d'Italia aveva portato la questione in Parlamento un paio di mesi fa. Noi che parliamo con i pastori sardi, avevamo chiesto un tavolo che, invece, è stato aperto ieri perché è iniziata la campagna elettorale", ha asserito il presidente del partito, dichiarando anche che "se il tavolo fosse stato aperto quando lo chiedevamo noi, probabilmente i pastori non sarebbero stati costretti a gettare litri di latte per strada per far ascoltare le loro vicende che sono un grande simbolo. La battaglia dei pastori sardi, che si sta allargando anche ad altre materie, è il simbolo della difesa delle attività tradizionali, della piccola e media impresa, del prodotto tipico contro la speculazione e la globalizzazione incontrollata che sono un grande tema più volte affrontato da Fratelli d'Italia".