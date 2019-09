© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delle richieste dei sindacati, a partire dal taglio delle tasse per il lavoro dipendente e la modifica della legge Fornero.Sono le richieste cheha lanciato al premier, in vista dell'incontro a Palazzo Chigi dei sindacati di mercoledì."Abbiamo chiesto insieme a Cisl e Uil questo incontro - ha spiegato Landini - perche il nuovo governo deve fare e anche per chiedere die su cui ha chiesto la fiducia", ha dichiarato il leader del sindacato nel corso delle Giornate del lavoro organizzate dalla Cgil a San Lazzaro di Savena, nel bolognese.e perché vogliamo avere una risposta e capire se le scelte che il nuovo governo farà vanno o no nella direzione delle richieste da noi avanzate - ha ricordato Landini - Penso ad un piano straordinario di investimenti a partire dal Mezzogiorno per creare lavoro nelle infrastrutture sia materiali ma anche sociali, asili scuole strade".Per il sindacalista è", oltre a "una vera lotta all'evasione fiscale".Sul tema delle pensioni, sulla riforma della, il nuovo governo di Giuseppe Conte "non ha detto nulla" ed è per questo che la Cgil si astiene da un giudizio.- ha aggiunto Landini -. Sicuramente una serie di titoli che sono stati indicati nel programma a noi sembrano interessanti", prosegue il segretario della Cgil che però rileva come "sulle pensioni della Fornero non abbiamo sentito molto.Si tratta per Landini "di un tema che va affrontato a partire dalla pensione per i giovani.di lavoro sia del pubblico impegno, che della scuola e dei privati: nel giro di 6 mesi - ha concluso Landini - ci saranno".