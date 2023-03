Lagazuoi Wima, i vincitori della nuova edizione del premio dedicato all’innovazione in montagna

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards ha annunciato i vincitori della quarta edizione selezionando aziende, startup e comunità che hanno sfruttato nel modo migliore le potenzialità della montagna per raggiungere nuove soluzioni. Testando materiali dalle caratteristiche uniche, costruendo nuove forme di socialità, mettendo alla prova i paradigmi della digitalizzazione, individuando percorsi non ancora battuti.

Quest’anno il premio del polo espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti si arricchisce di una novità, una finestra dedicata alla comunicazione. Si tratta di due premi speciali, Lagazuoi Wima, che valorizzano i migliori servizi giornalistici dedicati alle terre alte. Il primo è stato creato in collaborazione con il Gis, Associazione giornalisti Italiani Sciatori, e il secondo con il Gist, Gruppo Italiano Stampa Turistica. Un modo per ribaltare la solita narrazione legata alla montagna, troppo spesso appiattita su cliché da cartolina o di semplice area di svago ed esaltare il racconto di un territorio vivo e ancorato alla contemporaneità, moderno e creativo. Sono stati premiati giornalisti che hanno saputo cogliere questi aspetti e metterli adeguatamente in luce, per diffondere un’idea di montagna come luogo di rinnovamento e di interazione virtuosa tra uomo e ambiente.

La mostra dei progetti vincitori sarà inaugurata, sabato 1° aprile 2023, a Lagazuoi Expo Dolomiti a Cortina e resterà visitabile fino al lunedì di Pasquetta, il 10 aprile. Riaprirà, successivamente, con l’inizio della stagione estiva a giugno e sarà in esposizione fino a marzo 2024.

I progetti vincitori

Categoria Abbigliamento e Attrezzatura di montagna

Vincitore: Neyland Padded Jacket di Vaude

Gli scarti diventano materie prime preziose per il nuovo modello di giacca di Vaude. Con gli pneumatici fuori uso si produce il materiale di base, un poliammide riciclato, con un processo che riduce le emissioni di CO2 fino al 60%. E con le bottiglie di plastica Pet si rende la fodera interna fortemente isolante e calda. Con queste e altre caratteristiche la nuova giacca di Vaude, dal design casual e contemporaneo, è pronta ad affrontare un weekend in montagna, sfidando vento, pioggia e freddo.

Categoria Servizi e App di montagna

Vincitore: Farmfluencers of South Tirol

Lontano dai luoghi comuni, nascono i primi contadini influencer: dai masi del Trentino e delle aree circostanti prende le mosse un nuovo modo di raccontare la vita rurale. Una rete indipendente di ribelli e rivoluzionari dell'agricoltura altoatesina produce contenuti – anche podcast e cortometraggi – bilingui e accessibili a un vasto pubblico. I Farmfluencer si appropriano ironicamente dei codici e dei linguaggi dei social per promuovere una narrazione nuova, fresca, fonte di ispirazione per la nuova generazione.

Categoria Produzioni Enogastronomiche di montagna

Vincitore: La Scuola della Roccaverano

I produttori caseari diventano maestri. Nella piazza centrale di Roccaverano, il borgo più alto della provincia di Asti, all’interno di un’aula della vecchia scuola elementare, nasce il primo showroom dedicato al celebre formaggio Robiola DOP. Alla Scuola della Roccaverano, centro di documentazione, si ascoltano le storie dei produttori, si parte alla scoperta dei masi e degli itinerari di gusto, si scoprono le varie stagionature di questa specialità unica, vincitrice dell’Italian Cheese Awards nella categoria “fresco” nel 2021.

I premi speciali dedicati alla comunicazione

Premio Speciale Gis - Giornalisti Italiani Sciatori

Vince il servizio di Francesca Sancin, andato in onda su Tg3 il 25 settembre 2022. Un approfondimento equilibrato, privo di cliché, che racconta come chi lavora in montagna sperimenti costantemente soluzioni allo scopo di adattarsi al contesto ambientale. In questo servizio la montagna si qualifica come luogo di innovazione e di fiducia nel futuro.

Premio Speciale Gist - Gruppo Italiano Stampa Turistica

Vince l’articolo di Chiara Todesco, pubblicato l’11 dicembre 2022 su La Stampa, dal titolo “Dagli impianti alle iniziative delle località alpine: sei casi virtuosi di montagna green”. Il testo è una panoramica su progetti virtuosi e percorsi positivi, eco-sostenibili e tecnologici che stanno intraprendendo diverse località montane, sottolineando il potenziale innovativo di chi opera in montagna.