ROMA Nel 2019, al 18 ottobre, sono state registrate oltre 290mila domande per il voucher per l'asilo nido, su un numero attuale di posti pari a circa 350-360 mila. È quanto si legge nella relazione tecnica alla legge di Bilancio, nella quale si precisa che «la spesa è in significativa crescita» negli ultimi anni ma il fondo è «congruo» per garantire il voucher fino agli attuali 1.500 euro. Visto l'ampliamento del contributo, che può arrivare fino a 3mila euro per le famiglie con Isee più basso, la manovra stanzia altri 190 milioni per il 2020 che aumentano progressivamente fino ad arrivare a 291 milioni nel 2029. La relazione precisa anche che «il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa programmato». © RIPRODUZIONE RISERVATA