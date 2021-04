15 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - L'Inps ha pubblicato la circolare con le indicazioni operative relative alla nuova modalità per la domanda ed i pagamenti diretti della cassa integrazione (CIGO, CIGD e ASO), che avverrà tramite il flusso "UniEmens-Cig".

L'utilizzo del nuovo flusso, studiato e realizzato da Inps negli scorsi mesi, implica una serie di vantaggi rispetto all'attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo "SR41": semplificazione delle modalità di trasmissione dei dati sui lavoratori in CIG da parte di aziende e intermediari: tempistiche più rapide per i pagamenti effettuati dall'INPS.

"Innovare e semplificare sono da oltre un anno le direttrici di numerosi progetti dell'Inps", ha affermato il Presidente dell'Istituto Pasquale Tridico, segnalando che "l'Inps ha sino ad oggi pagato il 99,4% delle richieste di pagamento di CIG".

Tra i vantaggi, l'INPS ricorda che per inviare il nuovo flusso UniEmens-Cig non si deve aspettare l'autorizzazione, che può arrivare successivamente, che i tempi di gestione passano dai 7 gg necessari per il pagamento con SR41 alla gestione in tempo reale con UniEmens-Cig. se ovviamente è già stata concessa l'autorizzazione.

Inoltre, gli intermediari possono effettuare un unico invio Uniemens-Cig per tutte le aziende in delega, mentre oggi effettuano un invio SR41 per ciascuna azienda in delega, con evidente riduzione dei tempi operativi nella trasmissione dei dati. Le nuove modalità di pagamento possono ridurre di qualche settimana l'attuale processo che dura circa 8-9 settimane.