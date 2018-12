L'Inflazione della Zona Euro scivola all'1,9% sotto target BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per il mese di novembre, che risultano anche al di sotto delle previsioni.Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), ianovembre sonosu base tendenziale, in calo rispetto al. Nel mese precedente si era registrato un incremento del 2,2%.come atteso dal consensus ed in linea con la variazione di ottobre., depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una, confermando le precedenti previsioni, mentresuperiore al -0,2% della stima preliminare e del consensus.Nell'intera Unione Europea, l'inflazione sale del 2% su base annuale mentre su mese registra un -0,1%.