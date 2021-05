11 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della società di moda americana L Brands ha approvato all'unanimità un piano per separare la società in due società pubbliche indipendenti: Bath & Body Works, uno dei principali rivenditori al mondo di prodotti da bagno, corpo e fragranze per la casa, e Victoria's Secret (di cui fanno parte i brand Victoria's Secret Lingerie, PINK e Victoria's Secret Beauty), un rivenditore leader di intimo e prodotti di bellezza.

La società, ha spiegato in una nota, prevede di creare queste società tramite uno spin-off esentasse di Victoria's Secret agli azionisti di L Brands. Dopo il closing dello spin-off, previsto ad agosto, il numero uno di L Brands, Andrew Meslow, guiderà Bath & Body Works, mentre il CEO di Victoria's Secret, Martin Waters, sarà a capo della nuova attività di lingerie indipendente. L Brands ha comunicato vendite per il primo trimestre terminato il primo maggio a quota 3,02 miliardi di dollari, in sensibile crescita rispetto agli 1,65 miliardi di dollari dell'anno precedente (la ripresa del business ha riguardato entrambi i rami d'azienda).

"Sia Bath & Body Works che Victoria's Secret sono leader nei rispettivi mercati e, come attività separate, ciascuna sarà nella posizione ideale per beneficiare di una maggiore attenzione nel perseguire strategie di crescita più adatte alla propria base di clienti e ai propri obiettivi strategici - ha commentato Sarah Nash, presidente del consiglio di amministrazione - Con questo in mente, il consiglio ritiene che questo percorso restituirà il massimo valore agli azionisti e che la separazione consentirà a ciascuna azienda di raggiungere le migliori opportunità di crescita".