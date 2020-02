L'Asia non si affranca dalle vendite. Borse giù su persistenti timori Coronavirus

(Teleborsa) - E' ancora una giornata negativa per le borse asiatiche, che scontano l'ennesimo scivolone di Wall Street, per i contrastanti segnali che arrivano dall'Asia sulla diffusione del Coronavirus e a dispetto dei nuovi stimoli annunciati da Hong Kong.



E' debole Tokyo, con l'indice Nikkei che ha ceduto lo 0,79% a 22.426 punti, mentre il Topix è scivolato a 1.055 punti (-0,81%). Male anche Seoul che termina con un +1,18%.



In rosso le borse cinesi, con Shanghai che segna un -0,83%, mentre è più sacrificata Shenzhen che scivola del 2,71%. Cedente anche Taiwan (-0,92%).



Stessa impostazione per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che arretra dello 0,90%, seguita da Singapore -1%, Jakarta -1,58%, Bangkok -2,98% e Kuala Lumpur -0,23%.



Negativa Mumbay (-0,57%), ma fa anche peggio Sydney (-2,35%). © RIPRODUZIONE RISERVATA