Juventus in rosso nonostante vittoria anticipata Campionato

(Teleborsa) - Giù di tono il titolo della Juventus sulla borsa milanese, con una flessione del 3% nonostante la vittoria anticipata dell'ottavo scudetto consecutivo in Campionato. Le azioni della squadra bianconera sembrano pagare ancora l'uscita dalla Champions League.



Nell'ultima settimana borsistica il titolo ha lasciato sul terreno il 24% circa del proprio valore ma con un bilancio a 6 mesi positivo di oltre il 30%, per non parlare poi di quello a un anno che segna addirittura un +104% grazie all'arrivo dell'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo.