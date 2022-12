Juventus, Deloitte rende pubblica relazione con rilievi su bilancio al 30 giugno 2022

(Teleborsa) - La società di revisionesul progetto di bilancio d'esercizio e, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre scorso eTali rilievi - sottolinea la società in una nota - "si basano sue giudizi e valutazioni, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti"."A nostro giudizio,degli effetti di quanto descritto nel paragrafodel personale tesserato relative alle stagioni sportive 2019/20 e 2020/2021" - sottolinea Deloitte - "il bilancio consolidato fornisce unadella situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea"A proposito della cosiddetta "Manovra sui compensi" ed ai "loyalty bonus", la società di revisione afferma che, anche dopo leal bilancio consolidato, "lee in particolare: i) per quanto concerne la manovra sui compensi del personale tesserato relativa alla, glirelativi alle successive stagioni 2020/21 e 2021/22 abbiano fatto sorgere in capo alla Società, alla data del 30 giugno 2020, unacon riferimento ai servizi già prestati a tale data e che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere iscritta una correlata passività nel bilancio al 30 giugno 2020; ii) per quanto concerne la manovra sui compensi del personale tesserato relativa alla, gli accordi per i compensi da corrispondersi nelle successive stagioni 2021/22 e 2022/23 a titolo diabbiano fatto sorgere in capo alla Società, alla data del 30 giugno 2021, unaa tale data e che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere iscritta una correlata passività nel bilancio al 30 giugno 2021"."Per effetto di quanto sopra - prosegue Deloitte - a nostro giudizio: i) lanetto al 30 giugno 2022 risultanorispettivamente di Euro 44 milioni e di Euro 5 milioni; ii) con riferimento aipresentati ai fini comparativi, lanetto al 30 giugno 2021 risultano, viceversa,di Euro 21 milioni e sovrastimato di Euro 49 milioni e il patrimonio netto all'1 luglio 2020 risulta sovrastimato di Euro 28 milioni".L'altra criticità rilevata dalla società di revisione riguarda i. "Solo in data odierna abbiamo ricevuto risposta alle nostre richieste di informazioni inoltrate a tale società; la risposta evidenzia delleper fatture da emettere- spiega Deloitte - chedell'Emittente. Ladella Societàin merito alla natura di tali partite né la stessa è descritta nella risposta a noi pervenuta da tale terza parte; conseguentemente, non siamo stati in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche al bilancio consolidato al 30 giugno 2022".