JPMorgan semplifica struttura europea, concentra attività in Germania

(Teleborsa) - La banca statunitense JPMorgan Chase ha fuso la maggior parte delle sue attività nell'Unione Europea in un'unica società in Germania, con l'obiettivo di semplificare la propria struttura nel Vecchio Continente dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'UE. In particolare, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. e J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. sono state unite nell'entità tedesca J.P. Morgan AG, la quale è stata convertita in una "Societas Europaea", ovvero una società pubblica europea, chiamata ora JP Morgan SE (JPMSE). "Ciò segna la conclusione di un progetto a livello aziendale volto a fornire una struttura più scalabile, ben capitalizzata e semplificata con cui i clienti con sede nell'UE possono interagire", si legge in una nota.

JPMSE ha sede a Francoforte e dispone di una rete di filiali in tutto lo spazio economico europeo, con operazioni significative a Dublino, Lussemburgo e Parigi. Inoltre, JPMSE mantiene una filiale a Londra per servire alcuni aspetti dell'attività di private banking dell'azienda. Viene sottolineato che la riorganizzazione della struttura legale UE del gruppo non comporta cambiamenti alle attuali sedi degli uffici. La società nata dall'integrazione, che avrà una base di capitale totale di circa 34 miliardi di euro, è tra le cinque maggiori entità legali bancarie in Germania e tra le prime 20 sotto la supervisione diretta della BCE nell'Unione europea.