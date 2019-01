JP Morgan, la trimestrale delude gli analisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' la, chiudendo con un utile per azione di, inferiore aiprevisti dal consensus. L'utile netto è risultato pari a 7,07 miliardi di dollari, in aumento del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente., risultando al di sotto delle previsioni degli analisti che si aspettavano 26,84 miliardi.Nello specifico, ad incidere negativamente sulla performance sono stati i risultati ottenuti dalle divisioni corporate, investment bank e gestione patrimoniale. Oltre le attese invece si sono dimostrate sia la divisione retail sia quella commerciale., JP Morgan Chase ha annunciato un(9 dollari per azione).