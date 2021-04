22 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Italian Wine Brands (IWB) ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,25 euro per ciascuna azione. È stato nominato il consiglio di amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023; lo compongono Alessandro Mutinelli, Simone Strocchi, Angela Oggionni, Pierpaolo Quaranta, Massimiliano Mutinelli, Antonella Lillo (amministratore indipendente), Luca Magliano.

"In un anno di crescita determinata e in prospettiva di ulteriore accelerazione di crescita anche per acquisizioni nella convinta strategia di rendere Italian Wine Brands il primo gruppo vinicolo italiano, per cui intendiamo dotarci, attraverso l'emissione del prestito obbligazionario recentemente approvato dal CdA, di adeguate risorse finanziarie, la società afferma capacità strutturale di dividend payment, forte della sua solidità patrimoniale e capacità di generazione di cassa", ha commentato Alessandro Mutinelli, presidente e AD del gruppo.