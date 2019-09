IVS Group, via libera del CSSF al Prestito Obbligazionario scadenza 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La) del Gran Ducato del Lussemburgo, ha approvato il prospetto informativo di IVS Group S.A. relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato "".Il Prospetto è stato approvato dalla CSSF, in qualità di Autorità Competente nello Stato Membro d'Origine della Società ai sensi della Luxembourg Prospectus Law del 16 luglio 2019 relativa ai prospetti sui valori mobiliari (Loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières), come successivamente modificato, che ha implementato il Regolamento (UE) 2017/1129 in Lussemburgo.A seguito dell'approvazione del Prospetto, la Società ha richiesto alla CSSF di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla citata normativa applicabile ai fini della procedura di "passporting" alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la ""), in qualità di autorità competente in Italia quale Stato Ospitante, ai fini dell'offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia.