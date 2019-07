Italo, i turisti cinesi potranno acquistare i biglietti con Alipay, la piattaforma di Alibaba

Ultimo aggiornamento: 16:30

A partire da oggi i turisti cinesi in arrivo per l’estate in Italia avranno la possibilità di acquistare tramite Alipay i biglietti dell’alta velocità di Italo. Grazie all’accordo siglato con Alipay, la piattaforma di pagamento mobile del gruppo Alibaba, il turista cinese infatti potrà pagare tramite Alipay i titoli di viaggio presso le biglietterie Italo nelle stazioni di Milano, Venezia, Verona, Firenze e Roma.La collaborazione, spiega un comunicato, è stata resa possibile grazie al supporto di Intesa Sanpaolo che, nel più ampio programma di iniziative promosse al fianco di Alipay, e in qualità di banca acquirer, abiliterà anche in questo caso i servizi di accettazione dei pagamenti digitali nell’ottica di migliorare l’esperienza di viaggio e di acquisto dei turisti cinesi nelle principali città del nostro Paese.Fabrizio Bona, responsabile commerciale di Italo, ha commentato: «Italo è un vettore ideale per lo sviluppo del turismo in Italia e attualmente connette ad alta velocità ed alta qualità le città che raccolgono oltre l’80% dei flussi cinesi. Attraverso l’accordo con Alipay vogliamo migliorare l’esperienza dei clienti cinesi, aumentando la visibilità, l’accessibilità e l’accoglienza ai nostri servizi di trasporto, tramite le potenzialità della super-app Alipay».Pietro Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia commenta: «Con il 2020 anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina alle porte, promuoviamo un’iniziativa che facilita e velocizza la mobilità tra le destinazioni turistiche italiane. L’alta velocità è un potente strumento di promozione del nostro Paese, perché avvicina le destinazioni più amate dai turisti cinesi, liberando tempo per visitare attrazioni e fare shopping. Collaboreremo con Italo e Intesa Sanpaolo oltre che per i pagamenti, anche per stimolare percorsi di viaggio in Italia, offrendo informazioni, contenuti e servizi ai nostri quasi un miliardo di clienti cinesi, con l’obiettivo di aumentare i flussi turistici e le opportunità di shopping».