Italia, segnali di ripartenza per il comparto immobiliare

(Teleborsa) - Miglioramento della situazione finanziaria delle famiglie e condizioni di mercato favorevoli spingono il. Il mercato immobiliare, infatti, come testimonia l'incremento dellenei primi nove mesi del 2018). Lo rivela il bollettino trimestrale firmatoche evidenzia però come i timori per lonegli ultimi tempi, potrebbero portare in futuro ad un approccio attendista delle famiglie.A trainare la crescita di un mercato in salute gli, che anche nel terzo trimestre dell'anno si sono mostrati. Dunque si è registrato unnel secondo trimestre), che inverte la tendenza di contrazione dei quattro trimestri precedenti., per una operazione di mutuo di 140.000 euro, durata 20 anni, valore immobile 220.000 euro, la media trimestrale dei migliori spread si conferma perTorna a crescere, dello(nel periodo 2011-2017 prezzo delle case). A trainare la ripresa sono stati gli idelle loro quotazioni rispetto al terzo trimestre 2017), mentre il prezzo/mq deglimostra dinamiche sempre positive ma meno marcate (segnando un incoraggiante