Istituzioni no profit in costante crescita in Italia e serbatoio di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' la fotografia scattata dall'ISTAT nell'ultimo rapporto sulle Istituzioni no profit in Italia nell'anno 2017.Nel 2017 c'eranoattive in Italia, con unarispetto al 2016, ed impiegavano. Ilcontinua a espandersi cona quelli che si rilevano per le, in termini sia di numero di imprese sia di numero di dipendenti. Di conseguenza,rispetto al complesso del sistema produttivo italiano,per numero di unità e dal 4,8% del 2001 al 7,0% del 2017 per numero di dipendenti.Ladi istituzioni risulta, nel Nord-Ovest (+2,4%) e al Centro (+2,3%). Le regioni più dinamiche sono, Molise (+6,6%), Provincia autonoma di Bolzano (+4,2%), Calabria (+3,3%) e Lazio (+3,1%). Unasi rileva per lae, in misura più contenuta, per la. Nonostante la dinamica più sostenuta del Sud, ladelle istituzioni non profit si conferma molto concentrata sul territorio, con oltre il, contro il 26,7% dell'Italia meridionale e insulare.Larisulta sostanzialmente stabile, con il settore dellache, seguito da quelli dell'assistenza sociale e protezione civile (9,2%), delle relazioni sindacali e rappresentanza interessi (6,5%), della religione (4,8%), dell'istruzione e ricerca (4,0%) e della sanità (3,5%). Le istituzioni che presentano unrispetto al 2016 sono quelle attive nei settori dellee della cooperazione e solidarietà internazionale (+3,5%); al contrario, risultano leggermente in calo i settori dello sviluppo economico e coesione sociale (-1,9%) e dell'ambiente (-1,3%).dalle istituzioni non profite nel Nord-est (+5%) mentre mostrano una lieve. Le regioni maggiormente interessate dalla crescita degli occupati sono la Provincia autonoma di, il Molise (+9,3%) e la Toscana (+8,2%); gli occupati sono invece, Valle d'Aosta (-3,5), Sicilia (-2,0%) e Umbria (-0,2%). Nel complesso, i dipendenti delle istituzioni non profit risultano ancoradelle istituzioni non profit dal punto di vista territoriale, con oltre il