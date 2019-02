ISTAT, presentato indice per la misurazione attraverso dati Twitter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È nato il "", il nuovo indice dell'nato per, la. Ne ha dato notizia l'Istituto, sottolineando come per l'elaborazione della statistica sperimentale, basata sul campionamento in streaming di una serie di tweet in lingua italiana, vengano presi in considerazione solo i "cinguettii" il cui testo "Contenga almeno una parola appartenente ad un insieme filtro predisposto da esperti di dominio".Guardando al, cioè quello compreso, l'indice ha evidenziato unfino al mese di ottobre 2017, rimasto poi stazionario durante tutto il primo quadrimestre del 2018. Dal mese di aprile dello scorso anno, l'indice ha mostrato un andamento instabile: alla battuta d'arresto rilevata nel mese di maggio, infatti, è seguito un andamento crescente durato fino al mese di settembre. Successivamente, il dato ha tracciato nuovamente un arco discendente, portando l'indice a stabilizzarsi in territorio negativo.Oggi, idall'ISTAT attraverso il "Social Mood on Economy Index" sono circa, contro i 30-40mila analizzati fino alla prima metà del 2018.