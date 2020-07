Istat, pesantissimo l'impatto della crisi Covid sull'economia italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con l'epidemia che ha colpito maggiormente le persone più vulnerabili,che ancora si registrano in Italia.È il quadro emerso dalche ha dedicato ampio spazio all'emergenza Covid-19, sottolineando che il "segno", con "alta fiducia" nei confronti delle istituzioni ed "elevato senso civico verso le indicazioni sui comportamenti da adottare".Il rapporto evidenzia soprattutto come a metà 2020 ile soprattutto che l'impatto della crisi Covid è stato pesantissimo anche perché ha investito l'economia italiana in una fase caratterizzata da una, con il Pil cresciuto nel 2019 di appena lo 0,3%.- Nel primo trimestre 2020, l'Istat evidenzia come il blocco parziale delle attività abbia avuto effetti diffusi e profondi. Il, irispetto al trimestre precedente, gli, mentre c'è stato un contributo positivo delle scorte. Sul fronte degli scambi con l'estero, il calo delle esportazioni è stato più intenso di quello delle importazioni (rispettivamente -8,0% e -6,2%).- Duro l'impatto sulleNella fase 1 durata fino al 4 maggio,nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; oltre il 40% ha riportato una caduta maggiore del 50%.Il primo impatto sull'attività a marzo è stato seguito da uno pesantissimo ad. L'indice di produzione industriale è sceso di oltre il 42% rispetto a un anno prima mentre per quello delle costruzioni il calo tendenziale è pari a circa il 68%.In calo anche i flussi commerciali con l'estero, con le esportazioni diminuite di quasi il 30% nel bimestre marzo-aprile rispetto agli stessi mesi del 2019.- Tra i problemi emerge in particolare quello, molto diffuso, delcon contraccolpi sugli investimenti segnalati da una impresa su otto che rischiano di essere un ulteriore freno.- Preoccupa anche che il 12% delle imprese sia propensa a ridurre l'input di lavoro, a fronte di uncon circa 450mila in meno a marzo e aprile che ha riguardato soprattutto donne e giovani. Tra gli effetti della crisi si segnala anche un aumento dell'inattività e un calo del tasso di disoccupazione (al 6,3% ad aprile).Il calo dell'inflazione e la debolezza della domanda ha portato a un'ulteriore discesa dei margini di profitto. Nei primi mesi del 2020 - calcola l'Istat - gli effetti del crollo delle quotazioni del petrolio hanno portato a un. Secondo l'Istat, la percezione di aumento dell'inflazione è probabilmente dovuta allae sceso al 2,6% a maggio.Se lo scorso anno l'Italia ha proseguito il percorso di risanamento della finanza pubblica, favorito da un ulteriore ampliamento dell'avanzo primario (l'1,7% del Pil), secondo l'Istate sul rIn dettaglio, nel 2019 il rapporto deficit/Pil è sceso dal 2,2% del 2018 all'1,6%, consentendo di di mantenere invariata l'incidenza del debito sul Pil (al 134,8%), molto sopra la media Uem (all'84,1%).