(Teleborsa) - "". Lo rende noto, a capo della, in occasione dell'audizione in commissione Finanze alla Camera sulla cosiddetta nuova Imu.Nel dettaglio,(a 19,9 mentre l'anno prima si era avvicinata a 20 miliardi) mentre la, scendendo "a circa 1,2 miliardi nel 2016 e 1,1 nei due anni successivi, in corrispondenza all'esclusione da tale tributo dell'abitazione principale". In complesso, dunque,Oneto ha poi affrontato la questione del legame tra "titolo di godimento dell'abitazione", che rimane "strettamente associato ai livelli di povertà., ha rilevato il direttore Istat. "Nel 2018,, a fronte di una quota di famiglie in affitto del 18,7% sul totale delle famiglie residenti".La situazione peggiore - ha concludo Oneto - si trova ala fronte del 15,9% del Nord e del 14,9% del Centro".