Isagro, CdA ritiene congruo corrispettivo di OPA

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Isagro, società che offre prodotti per l'agricoltura a basso impatto ambientale e quotata al segmento STAR, ha approvato il comunicato dell'emittente, contenente la valutazione motivata del CdA sull'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Crop Demetra Limited sulle azioni ordinarie della società e sulla congruità del relativo corrispettivo.



Il consiglio di amministrazione, anche sulla base del contenuto della fairness opinion rilasciata dall'advisor finanziario e del parere degli amministratori indipendenti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 2,76 euro per ogni azione ordinaria Isagro che sarà portata in adesione all'offerta.