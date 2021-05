7 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il settore turistico spagnolo è in allarme per il piano che il governo ha sottoposto all'Unione Europea e che prevede l'introduzione di una nuova imposta destinata a incidere sul costo dei biglietti aerei. La nuova tassa rientrerebbe in un programma teso a incentivare mezzi di trasporti ecologici a discapito del trasporto aereo. L'addebito sarebbe di 4,5 euro a tratta sul corto raggio e quasi dieci volte di più, 42 euro, sul lungo raggio.

A regime ordinario, l'imposta produrrebbe 1,3 miliardi l'anno da investire nella mobilità sostenibile. L'aggravio, tuttavia, produrrebbe pesanti ripercussioni sulle strategie commerciali delle compagnie aeree che sarebbero indotte a preferire mete alternative sulle direttrici tipicamente turistiche.