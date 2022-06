IP, 360 milioni da sei banche con garanzia Sace

Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio, Banco di Sardegna e MPS hanno erogato a IP (Italiana Petroli) un finanziamento di 360 milioni di Euro della durata di sei anni, assistito per il 70% da garanzia SACE come da «DL Sostegni bis» Il contratto di finanziamento prevede anche la messa a disposizione di una linea di credito revolving (RCF) di 100 milioni di Euro.

L’erogazione è avvenuta in un'unica soluzione e il piano di rimborso prevede un periodo di preammortamento di 12 mesi e un rimborso in 20 rate trimestrali costanti a partire dal 30 Giugno 2023 e fino al 31 marzo 2028, data di scadenza del finanziamento. Lo studio legale Bonelli Erede ha assistito operazione..