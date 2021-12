INWIT rendiconta impatto su cambiamenti climatici e ottiene score B da CDP

(Teleborsa) - INWIT, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha ottenuto uno score pari a B da parte dell'organizzazione no profit internazionale CDP. Il tower operator italiano è tra le oltre 13.000 aziende analizzate sulla base di informazioni in termini di governance, impatti, rischi e opportunità legati al cambiamento climatico. Per INWIT, si legge in una nota, la divulgazione dei propri dati ambientali tramite la piattaforma CDP Climate Change, rappresenta un tassello della propria strategia climatica avviata nell'ultimo anno, che passa anche attraverso una disclosure trasparente dei propri impatti.

"Nel nostro Piano di Sostenibilità abbiamo individuato una serie di iniziative coerenti tra di loro, a partire dalla realizzazione di un'analisi di scenario Climate Change, per stimolare la società a sviluppare una visione strategica di lungo periodo, che consideri i rischi e le opportunità associati al cambiamento climatico - ha dichiarato Giovanni Ferigo, AD di INWIT - Nel percorso verso il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2025, ci siamo posti l'obiettivo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire dal 2022 e ci siamo impegnati a sviluppare un target complessivo di riduzione di emissioni CO2 in linea con gli impegni dell'Accordo di Parigi".