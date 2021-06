Intesa Sanpaolo e SACE sostengono la crescita sostenibile di MAEG Costruzioni

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo sostiene la crescita di MAEG Costruzioni, azienda di Treviso leader nella progettazione, fornitura e posa in opera di strutture in acciaio, attraverso un finanziamento di 5 milioni di euro rivolto alla crescita sostenibile dell'azienda. Il piano di sviluppo dell'azienda prevede, infatti, alcuni obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance) tra cui la quota di nuove assunzioni dedicata a dipendenti donne e il riconoscimento di nuove certificazioni ambientali.

Il finanziamento S-Loan, strutturato per accompagnare le imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, è stato garantito digitalmente e in tempi brevi da SACE tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19.

Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo sostenibile delle PMI e gli investimenti inquadrati nei tre criteri ESG, per i quali ha ritagliato uno strumento ad hoc, un finanziamento agevolato a medio-lungo termine denominato S-Loan, disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance. Le agevolazioni consistono in riduzioni di tasso, riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui l'impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti

"In questo momento storico di particolare criticità, è fondamentale trovare l'appoggio degli istituti finanziari per garantire una continuità al nostro processo di crescita a livello globale e per cogliere le numerose opportunità che i mercati presentano", ha affermato Alessio Ortolan, Amministratore Unico di Maeg Costruzioni.

"Siamo felici di poter continuare a supportare, anche in questa fase particolarmente complessa, un cliente storico come MAEG Costruzioni che in diverse occasioni abbiamo accompagnato in importanti commesse sui mercati internazionali", ha dichiarato Alberto Turchetto, Responsabile Mid Corporate Nord Est di SACE.

"La nostra banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese nell'emergenza Covid-19, ma proprio adesso è fondamentale che le aziende continuino ad essere incentivate in investimenti strategici", ha dichiarato Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo.