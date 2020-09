Internet-pc, voucher da 500 euro: chi può richiederli?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scalda i motori ilche permetterà a migliaia di famiglie italiane di ottenere undestinato agli acquisti effettuati per nuovi, strumenti che - nei mesi del lockdown - si sono rivelatiper evitare il blocco totale dell'economia e di molti settori.Una esigenza diventata sempre più urgente in scia all'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese che ha di fatto rivoluzionato le nostreCome ha annunciato la Ministra dell'Innovazione,, durante la sua audizione in commissione Trasporti alla Camera,i primi voucher saranno disponibiliSul piattoper l'acquisto di connessioni o di tablet e PC, destinati a circaa reddito basso.Per le famiglie l'agevolazione andrà daiin base all'Isee. Quindi, due tipi di voucher: bonus daper le famiglie con: 200 euro per l'acquisto di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s, piùeuro per tablet o pc in comodato d'uso; bonus dache consentirà di ottenere solamente servizi di connettività anche in questo caso ad almeno 30 Mbit/s, per le famiglie con Isee fino a 50mila euro.per le aziende,per l'acquisto di servizi di connettività ad almeno 30 Megabit al secondo o 1 Gigabit al secondo in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi.