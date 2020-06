INPS, Tridico: a maggio da pagare ancora 25mila prestazioni cig

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al 31 maggio lealmeno una prestazione dellasono. È quanto affermato dal Presidente INPS,, durante il suo intervento a Mezz'ora in più.sono persone che prevalentemente hanno mandato le domande dia giugno. Fino aè tutto pagato tranne quelle 25 mila posizioni che stiamo verificando. Delle nuove, cioè di, è un flusso continuo oramai", ha spiegato"Laè stata pagata in gran parte (5,3 mln di prestazioni)e 4,7 milioni anticipata dalle aziende. Non pagata, paga sempre l'Inps – ha puntualizzato il Presidente INPS – Che le aziende anticipino la cig è una regola. Abbiamo il pagamento diretto che ha funzionato molto, per 5,3 milioni di prestazioni"Per quanto riguarda leche hanno anticipato, ha chiarito, "sono soldi che rientreranno attraversoche non devono pagare".