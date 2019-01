Inps e Inail, il Ministero del Lavoro chiarisce: niente commissariamento

(Teleborsa) - Dopo che si erano diffuse voci sempre più insistenti riguardo il possibile commissariamento di Inps e Inail allo studio del Governo, interviene il Ministero del Lavoro a fare chiarezza, precisando che non intende procedere con il commissariamento dei due enti.



NESSUN COMMISSARIAMENTO - La norma che prevede il ritorno ad un consiglio d'amministrazione non prevederà alcuna decadenza degli attuali vertici, le cui funzioni saranno riviste seguendo una logica di una gestione collegiale degli enti. Dal ministero, si legge in una nota ufficiale, non sarà presentata alcuna norma che ponga alcun commissario a capo dei due enti.